Blockchain | intelligenza artificiale e… La prima giornata di Itasec

Auditorium della tecnica di Roma: ospite della sede di Confindustria è iniziata oggi la sesta edizione di Itasec, la principale conferenza nazionale sulla sicurezza informatica organizzata dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica). La prima giornata è stata interamente dedicata ai workshop, i panel più tecnici che hanno introdotto il pubblico di Itasec ad alcuni dei temi più cruciali nel campo della sicurezza informatica e dell'innovazione scientifica in ambito cibernetico. Il pomeriggio è iniziato con il workshop Quantum Security, dedicato al futuro delle tecnologie quantistiche nel mondo informatico e al loro potenziale nel migliorare il livello di sicurezza crittografica. Contemporaneamente si è tenuto il workshop sulle tecnologie Distributed ...

