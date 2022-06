Black out a Bollate, semafori spenti e attività commerciali chiuse (Di lunedì 20 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un grosso Black out sta causando gravi disagi questa sera a Bollate Sta durando da quattro ore un Black out che ha colpito la zona di via 11 febbraio e strade limitrofe a Bollate. La corrente è mancata per diversi minuti attorno alle 16 per poi ritornare in tutta la zona, ma poi prima delle ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 20 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un grossoout sta causando gravi disagi questa sera aSta durando da quattro ore unout che ha colpito la zona di via 11 febbraio e strade limitrofe a. La corrente è mancata per diversi minuti attorno alle 16 per poi ritornare in tutta la zona, ma poi prima delle ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

ilNotiziarioInd : Black out a Bollate semafori spente e attività commerciali chiuse - anre1981 : @gruppo_a2a quartiere Fatima , Ripamonti, siamo in black out... - vxrginclub : RT @LisaDMona: ci sta offendersi per la romanticizzazione ma prima di tutto keep black people out of your mouth (probabilmente siamo le per… - eldavide77 : RT @RizzoGiov: Così per accelerare i Black Out - quello_Lee : RT @LisaDMona: ci sta offendersi per la romanticizzazione ma prima di tutto keep black people out of your mouth (probabilmente siamo le per… -