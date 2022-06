Battiti live | ufficializzato il cast delle due serate di Gallipoli In programma il 2 ed il 3 luglio

(Di lunedì 20 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: Dopo lo straordinario esordio di Bari, è già tempo di pensare alle prossime due tappe del Radio Norba Cornetto,, insabato 2 e domenica 3, nell’area portuale. Alle due puntate salentino dello show firmato dalla radio del sud (diretta Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21 circa) parteciperanno, in ordine sparso: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Rkomi, Madame, Carl Brave, Noemi, Max Gazzè, Fred De Palma, Ana Mena, Alvaro Soler, Topic, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Malika Ayane, Raf, Shade, Alex, Sissi, Albe, Lda, Francesco Renga, Dargen D’Amico, Riki, Francesca Michielin, Bob Sinclar, Follya, Mr. Rain, Alfa, The Kolors, Bianca Atzei, Sottotono, Luce, Federico Rossi, La Rappresentante di ...

