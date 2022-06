(Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - Lana è stata condannata dal Tar di Palermo a risarcire una biologa che ha dovuto attendere quasi ottoper essere, sebbene avesse superato un concorso pubblico. Anche la causa per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti, tra l'altro, durò così a lungo (poco meno di dodici) che ora gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, i difensori di Anna Maria Di Sclafani, potranno fare ricorso alla legge Pinto per avere un risarcimento collegato alla lunghezza del giudizio amministrativo. Per adesso la, con l'assessorato alla Salute,rifondere i dcorrispondenti alaccertato, quantificato dal Tar nel 50% delle retribuzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte alla ...

sulsitodisimone : Assunta con 8 anni di ritardo: la Regione Sicilia dovrà risarcirla - AnnaFre_e : Una conoscente, neolaureata, è stata assunta con contratto stage di 6 m, 36h settimanali, possibilità di rinnovo, 5… - davicapasso : 15.Salute: Caterina Biti 16.Riforme Costituzionali e rapporti con il Parlamento: Stefano Ceccanti 17.Innovazione te… - CostaLombardy : Una delle più belle piazze d'Italia. È quella centrale di #Lodi, con edifici storici come il Palazzo Vistarini, il… - TwBeautiful : RT @Eli5Cullen: Ricordiamo che Erik ha invitato al pranzo di Natale la criminale Zoe e la neo assunta Paris ma finge di dormire con sua mog… -

...Tar di Palermo a risarcire una biologa che ha dovuto attendere quasi otto anni per essere, ... Per adesso la Regione,l'assessorato alla Salute, dovrà rifondere i danni corrispondenti al ...In quell'occasione Di Maio indossava i panni dell'euroscettico: non gradì la lineada Conte,... stoppò la candidatura di Elisabetta Belloni, dopo che Conte aveva in mano l'accordoSalvini ..."Non assumere più di 500 calorie al giorno, bevi tanta acqua per allontanare il senso di fame e fatti docce gelate per stimolare l'organismo a un maggiore dispendio energetico". Con consigli di questo ...