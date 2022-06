Ancona, prende a martellate la moglie, la crede morta e si uccide nel capannone in cui lavorava (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è impiccato pensando che la moglie, colpita a martellate più volte, fosse morta. È successo poco dopo le 6 del mattina a Filottrano (Ancona), dove l’uomo, un 52enne di origine moldava, vedendo la donna a terra sanguinante, è scappato verso il capannone in cui lavorava per togliersi la vita. Proprio lì, il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri, precedentemente allertati dalla 50enne che nel frattempo, nonostante fosse ferita, era riuscita a chiedere aiuto. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona, ma non è in pericolo di vita. La pm Irene Bilotta è stata informata dagli agenti dell’accaduto e sta attendendo dettagli per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Si è impiccato pensando che la, colpita apiù volte, fosse. È successo poco dopo le 6 del mattina a Filottrano (), dove l’uomo, un 52enne di origine moldava, vedendo la donna a terra sanguinante, è scappato verso ilin cuiper togliersi la vita. Proprio lì, il suo corpo è stato ritrovato dai carabinieri, precedentemente allertati dalla 50enne che nel frattempo, nonostante fosse ferita, era riuscita a chiedere aiuto. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad, ma non è in pericolo di vita. La pm Irene Bilotta è stata informata dagli agenti dell’accaduto e sta attendendo dettagli per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate ...

