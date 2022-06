Allarme siccità e cuneo salino troppo alto nel Po. Cosa accade? (Di lunedì 20 giugno 2022) Un nuovo Allarme siccità riguardante le acque dei fiumi si sta palesando sempre più nella penisola, in particolare nel il Fiume Po. L’osservatorio ha già reso noto che per il Po si tratta di un Allarme con codice rosso, ma nonostante tutto si è deciso di continuare ad irrigare. La commissione che si è riunita per affrontare la problematica, ha deciso di ridurre i prelievi del 20%, ma di continuare ad irrigare ma di garantire la risorsa d’acqua anche al Delta. Poichè si tratta di una questione abbastanza delicata, bisognerà adottare anche dei provvedimenti a livello politico e per tale ragione è prevista a breve un incontro tra i ministri del Mipaaf, Mite, Mef, Affari Regionali. Si intende discutere della questione, ha dichiarato il Ministro Patuanelli delle Politiche Agricole, il 22 giugno 2022 dove le misure da adottare per ... Leggi su zon (Di lunedì 20 giugno 2022) Un nuovoriguardante le acque dei fiumi si sta palesando sempre più nella penisola, in particolare nel il Fiume Po. L’osservatorio ha già reso noto che per il Po si tratta di uncon codice rosso, ma nonostante tutto si è deciso di continuare ad irrigare. La commissione che si è riunita per affrontare la problematica, ha deciso di ridurre i prelievi del 20%, ma di continuare ad irrigare ma di garantire la risorsa d’acqua anche al Delta. Poichè si tratta di una questione abbastanza delicata, bisognerà adottare anche dei provvedimenti a livello politico e per tale ragione è prevista a breve un incontro tra i ministri del Mipaaf, Mite, Mef, Affari Regionali. Si intende discutere della questione, ha dichiarato il Ministro Patuanelli delle Politiche Agricole, il 22 giugno 2022 dove le misure da adottare per ...

RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - fffitalia : Gli attivisti per il clima di #fridaysforfureitalia e @XrItaly avevano dato l’allarme #siccità già a Febbraio. Ques… - Agenzia_Ansa : L'allarme di Patuanelli sulla siccità: 'Inevitabile lo stato di crisi. Abbiamo intere aree del paese ed europee che… - Giornaleditalia : #posiccit224norditalia Siccità, allarme rosso per il Po. Patuanelli: 'Vertice tra ministeri' - milaclem13 : RT @Agenzia_Italia: Non c'è ovviamente soltanto il fiume Po a soffrire questa drammatica emergenza #siccita -