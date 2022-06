5 euro di multa per le battute sessiste (Di lunedì 20 giugno 2022) “Te le cucini tu?”. Io mi provo. Ma è sempre più difficile, lo scollamento dalla realtà, che si potrebbe anche chiamare imbecillità, essendo ormai salito al potere. E come fai non dico a ironizzare, ma anche solo a descrivere un delirio oltre ogni ricovero, così come affiora dalle pagine di Repubblica, che in questo caso è parte in causa, anzi correa? Difatti la farsa, vagamente trucida, va in scena “sul palco del RepIdee”, che forse andava demolito per mancanza di materia prima. C’è un dibattito, proprio così, tra la vicesindacA di Bologna e la sindacA di Budrio chd diventa “uno sguardo sulla pratica del femminismo”: perché il femminismo, se non lo sapete, si pratica, come il padel. Tra le “idee”, abbagliante quella della vicesindaca Emily Clancy, con due ipsilonni: in giunta hanno deciso una multa da 5 euro per ogni battuta sessista che si senta ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 giugno 2022) “Te le cucini tu?”. Io mi provo. Ma è sempre più difficile, lo scollamento dalla realtà, che si potrebbe anche chiamare imbecillità, essendo ormai salito al potere. E come fai non dico a ironizzare, ma anche solo a descrivere un delirio oltre ogni ricovero, così come affiora dalle pagine di Repubblica, che in questo caso è parte in causa, anzi correa? Difatti la farsa, vagamente trucida, va in scena “sul palco del RepIdee”, che forse andava demolito per mancanza di materia prima. C’è un dibattito, proprio così, tra la vicesindacA di Bologna e la sindacA di Budrio chd diventa “uno sguardo sulla pratica del femminismo”: perché il femminismo, se non lo sapete, si pratica, come il padel. Tra le “idee”, abbagliante quella della vicesindaca Emily Clancy, con due ipsilonni: in giunta hanno deciso unada 5per ogni battuta sessista che si senta ...

