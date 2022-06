Verstappen vince davanti a Sainz. Leclerc rimonta ed è 5° (Di domenica 19 giugno 2022) Bella rimonta di Leclerc che partito 20esimo chiude al quinto posto. Vittoria, la sesta stagionale, per Verstappen davanti a Sainz e Hamilton Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 giugno 2022) Belladiche partito 20esimo chiude al quinto posto. Vittoria, la sesta stagionale, pere Hamilton

Pubblicità

sportmediaset : Verstappen trionfa davanti a un super Sainz. Leclerc 5° in rimonta #F1 #CanadianGP - ilnapolionline : F.1 - Verstappen vince in Canada, le Ferrari ritrovano l'affidabilità - - EWaciturro : Bene la Ferrari sul passo, però qua Verstappen vince sempre ed è a 49 punti. Non parliamo di mondiale, ma un 7-2 ne… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Gp Canada: vince Verstappen davanti a Sainz, Leclerc rimonta fino al quinto posto - FormulaPassion : #Verstappen vince a Montreal ed è sempre più in fuga nel Mondiale. Secondo #Sainz, terzo #Hamilton #F1 #CanadianGP… -