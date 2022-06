Ultime Notizie – Atletica, Bruni record italiano – Adnkronos.com (Di domenica 19 giugno 2022) Meravigliosa Atletica azzurra. Dopo il primato di Sara Fantini nel martello a Madrid, cade il record italiano nel salto con l’asta per merito di Roberta Bruni, che vola alla quota di 4,71 a Barletta. La 28enne dei carabinieri migliora di un centimetro il suo primato di 4,70 stabilito nella scorsa stagione, il 23 maggio del 2021 a Rieti. Ci riesce con il terzo tentativo a disposizione, sulla pedana installata di fronte al Castello, dopo aver provato la misura in più occasioni nelle Ultime settimane. E stavolta va a segno, alla quarta gara consecutiva chiusa sopra 4,60, una misura già ottenuta di recente a Rieti e al Golden Gala di Roma, prima del 4,66 di sabato scorso a Innsbruck. L’azzurra firma il minimo per i Mondiali di Eugene, sale fino al terzo posto nelle liste mondiali dell’anno e diventa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 19 giugno 2022) Meravigliosaazzurra. Dopo il primato di Sara Fantini nel martello a Madrid, cade ilnel salto con l’asta per merito di Roberta, che vola alla quota di 4,71 a Barletta. La 28enne dei carabinieri migliora di un centimetro il suo primato di 4,70 stabilito nella scorsa stagione, il 23 maggio del 2021 a Rieti. Ci riesce con il terzo tentativo a disposizione, sulla pedana installata di fronte al Castello, dopo aver provato la misura in più occasioni nellesettimane. E stavolta va a segno, alla quarta gara consecutiva chiusa sopra 4,60, una misura già ottenuta di recente a Rieti e al Golden Gala di Roma, prima del 4,66 di sabato scorso a Innsbruck. L’azzurra firma il minimo per i Mondiali di Eugene, sale fino al terzo posto nelle liste mondiali dell’anno e diventa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - _Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - mariali94316534 : RT @VesuvioLive: E’ morto ‘O pa’: il leggendario mendicante amato da tutta Napoli - TuttoSuMilano : Diocesi #Milano. Festa Famiglie in piazza Duomo: l'intervento dell'Arcivescovo Delpini - - mariali94316534 : RT @TuttoSuRoma: Maltempo #Roma, 'imbiancata' fuori stagione in Provincia: allagato tratto autostradale (FOTO) -

Da Tokayev a Gref, l'inedito duo kazako che critica l'economia di Putin Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta La prima edizione autarchica del Forum di San Pietroburgo doveva essere ed è stata l'ennesima celebrazione della svolta antioccidentale. Ma ha ... Chiara muore a 18 anni: stroncata da un malore dopo la festa. I familiari sporgono denuncia Una ragazza di appena 18 anni, Chiara La Spina , è morta nel catanese dopo aver accusato un malore ad una festa. È successo a Fiumefreddo di Sicilia martedì scorso, secondo quanto riportano i giornali ... Il Sole 24 ORE Il vento sta cambiando,forse Sulmona, 19 giugno-Sono successe molte cose nelle ultime settimane e negli ultimi giorni che dovrebbero spingere la politica locale, per quel che rimane,a riflettere attentamente se si vuole riaccende ... WWE: Brutte notizie per Randy Orton *RUMOR* L’ultima puntata di Smackdown si è chiusa con Brock Lesnar che ha messo ko prima Roman Reigns e dopo gli Usos. Subito dopo lo show, la WWE ha annunciato che la “Bestia” lotterà contro il “Tribal Chief ... Lesulla guerra in Ucraina, in diretta La prima edizione autarchica del Forum di San Pietroburgo doveva essere ed è stata l'ennesima celebrazione della svolta antioccidentale. Ma ha ...Una ragazza di appena 18 anni, Chiara La Spina , è morta nel catanese dopo aver accusato un malore ad una festa. È successo a Fiumefreddo di Sicilia martedì scorso, secondo quanto riportano i giornali ... Ucraina ultime notizie. Dopo Mykolaiv Zelensky visita Odessa Sulmona, 19 giugno-Sono successe molte cose nelle ultime settimane e negli ultimi giorni che dovrebbero spingere la politica locale, per quel che rimane,a riflettere attentamente se si vuole riaccende ...L’ultima puntata di Smackdown si è chiusa con Brock Lesnar che ha messo ko prima Roman Reigns e dopo gli Usos. Subito dopo lo show, la WWE ha annunciato che la “Bestia” lotterà contro il “Tribal Chief ...