Traffico Roma del 19-06-2022 ore 16:30

Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione sul raccordo in carreggiata interna code per un incidente tra la Prenestina e la Casilina rallentamenti anche in esterna per un secondo incidente poco prima dell'uscita per Ciampino intenso il Traffico sulla litoranea file nei due sensi tra Castel Fusano e Torvaianica attenzione e poi ha un incidente all'altezza della spiaggia di Capocotta sulla Pontina verso Roma tra Castel Romano e Castel di Decima per chi viaggia in treno sulla linea Ciampino Albano servizio temporaneamente sospeso per un incendio divampato in prossimità dei Binari nella stazione di Albano non si escludono disagi nemmeno sulla linea Roma Cassino dove sono in Corso lavori di potenziamento infrastrutturale tra Ciampino e Colleferro previste ...

