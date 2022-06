The Quarry: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo House of Ashes e Little Hope, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di The Quarry, nuovo horror con meccaniche simili ai titoli menzionati, appartenenti alla serie The Dark Pictures, ma sviluppato da Super Massive Games, autori di Until Dawn, il quale ha dato vita ad un nuovo genere horror videoludico, ispirato ai capolavori di Quantic Dream come Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human. The Quarry Recensione The Quarry ha luogo in un campeggio estivo, e nelle sue 7 ore circa di durata porterà un gruppo di giovani a vivere la notte più terrificante della loro vita, costretti a sopravvivere ad un male la cui esistenza per loro era ignara fino al fatale incontro. Come anticipato se avete giocato i titoli menzionati riconoscerete le meccaniche, non è un gioco alla ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo House of Ashes e Little Hope, quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi The, nuovo horror con meccaniche simili ai titoli menzionati, appartenenti alla serie The Dark Pictures, ma sviluppato da Super Massive Games, autori di Until Dawn, il quale ha dato vita ad un nuovo genere horror videoludico, ispirato ai capolavori di Quantic Dream come Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human. TheTheha luogo in un campeggio estivo, e nelle sue 7 ore circa di durata porterà un gruppo di giovani a vivere la notte più terrificante della loro vita, costretti a sopravvivere ad un male la cui esistenza per loro era ignara fino al fatale incontro. Come anticipato se avete giocato i titoli menzionati riconoscerete le meccaniche, non è un gioco alla ...

Pubblicità

JuliLovesSebari : Estaba checando el # de the Quarry y al parecer Dylan es el protegido de todos JAJJSKSKSJSJSJSJ - dsnamo : Laura e Dylan os maiores de The Quarry - davimlima2 : @Marcusjo10 é the quarry? - im_carlos_ : Manifestando The Quarry para PS4 ???? - kolchekss : il modo atroce in cui ho appena scoperto che nel fandom di the quarry shippano laura e lo sceriffo che somiglia a f… -