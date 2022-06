Scadenza domanda per bonus centri estivi 2022 ad un passo con INPS (Di domenica 19 giugno 2022) Bisogna prendere nuovamente in esame alcuni spunti importanti a proposito del bonus centri estivi 2022, considerando il fatto che con INPS dovremo affrontare importanti scadenze nelle prossime ore. Più che soffermarsi sul pubblico al quale è rivolta questa misura, avendolo fatto poco meno di una settimana fa con un altro articolo, è importante capire quali siano i termini da rispettare per non restare fuori dai giochi. Insomma, massima attenzione, perché a strettissimo giro sarà troppo tardi per mandare la domanda e godere di un’agevolazione relativa ai propri figli. Occhio alla domanda per bonus centri estivi 2022: il termine massimo è ormai ad un passo con ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Bisogna prendere nuovamente in esame alcuni spunti importanti a proposito del, considerando il fatto che condovremo affrontare importanti scadenze nelle prossime ore. Più che soffermarsi sul pubblico al quale è rivolta questa misura, avendolo fatto poco meno di una settimana fa con un altro articolo, è importante capire quali siano i termini da rispettare per non restare fuori dai giochi. Insomma, massima attenzione, perché a strettissimo giro sarà troppo tardi per mandare lae godere di un’agevolazione relativa ai propri figli. Occhio allaper: il termine massimo è ormai ad uncon ...

