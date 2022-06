Quanto è credibile la minaccia nucleare russa (Di domenica 19 giugno 2022) Quando venerdì 17 giugno, durante un discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, è stato chiesto a Vladimir Putin un commento sui rischi di una guerra nucleare e di una terza guerra mondiale, il presidente russo ha risposto: “Dovremmo rimanere in silenzio? Stiamo rispondendo in modo corrispondente (alle dichiarazioni occidentali, ndr). Non appena risponderemo, prenderanno spunto dalle nostre parole per dire: guardate, la Russia ci sta minacciando. Noi non stiamo minacciando nessuno, ma tutti dovrebbero sapere cosa abbiamo (armi atomiche, ndr) e cosa useremo per difendere la nostra sovranità. Sono cose ovvie”. Le minacce nucleari russe non sono nuove, avevano preceduto la guerra in Ucraina e non sono diminuite, analizza in un report Stephen Blank, senior fellow al Foreign Policy Research Institute (FPRI). Queste ... Leggi su formiche (Di domenica 19 giugno 2022) Quando venerdì 17 giugno, durante un discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, è stato chiesto a Vladimir Putin un commento sui rischi di una guerrae di una terza guerra mondiale, il presidente russo ha risposto: “Dovremmo rimanere in silenzio? Stiamo rispondendo in modo corrispondente (alle dichiarazioni occidentali, ndr). Non appena risponderemo, prenderanno spunto dalle nostre parole per dire: guardate, la Russia ci stando. Noi non stiamondo nessuno, ma tutti dovrebbero sapere cosa abbiamo (armi atomiche, ndr) e cosa useremo per difendere la nostra sovranità. Sono cose ovvie”. Le minacce nucleari russe non sono nuove, avevano preceduto la guerra in Ucraina e non sono diminuite, analizza in un report Stephen Blank, senior fellow al Foreign Policy Research Institute (FPRI). Queste ...

