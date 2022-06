Paul Haggis, il regista premio Oscar fermato a Ostuni per violenza sessuale: “Ha costretto una donna a rapporti per due giorni” (Di domenica 19 giugno 2022) È accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate per aver costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni: per questo il regista premio Oscar Paul Haggis è stato sottoposto a fermo dalla Procura di Brindisi. I fatti sono successi nelle scorse ore ad Ostuni, la “città bianca” pugliese dove il regista canadese si trova per partecipare alla kermesse “Allora Fest”: secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna è stata poi accompagnata da Haggis all’aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell’alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) È accusato die lesioni personali aggravate per averuna giovanestraniera a subiresessuali per due: per questo ilè stato sottoposto a fermo dalla Procura di Brindisi. I fatti sono successi nelle scorse ore ad, la “città bianca” pugliese dove ilcanadese si trova per partecipare alla kermesse “Allora Fest”: secondo quanto riferito dagli inquirenti, laè stata poi accompagnata daall’aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell’alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche. Una ...

gmeanwell : RT @repubblica: Il regista canadese Paul Haggis fermato per violenza sessuale a Ostuni. Il premio Oscar e' in Puglia per un festival https:… - Rolfi39 : RT @LaStampa: Violenza sessuale, fermato a Ostuni il premio Oscar Paul Haggis: avrebbe costretto una donna a subire abusi per due giorni ht… - LaGazzettaWeb : Violenza sessuale, fermato a Ostuni il regista premio Oscar Paul Haggis - Corriere : Il premio Oscar Paul Haggis fermato a Ostuni con l’accusa di violenza sessuale - Luxgraph : Paul Haggis, il premio Oscar fermato a Ostuni con l’accusa di violenza sessuale #corriere #news #2022 #italy… -