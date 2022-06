Nuoto | Nicolò Martinenghi Campione del Mondo | “Ho vinto con la testa più che col fisico”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022)si è laureatodelnei 100 rana. L’azzurro si è reso protagonista di un’autentica impresa alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), regalando all’Italia il primo titolo in questa rassegna iridata e scrivendo una pagina di storia in questo stile alle nostre latitudini. Il lombardo, già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha confezionato una prestazione sontuosa e ha toccato la piastra per primo al termine di una sfida serrata con l’olandese Arno Kamminga (58.62) e lo statunitense Nic Fink (58.65).ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “È molto strano. Sono molto contento, ma mi aspettavo qualcosa in meno del tempo. Avevo chiesto al mio allenatore se era una gara da tempo o da vincere, mi ha detto che era da ...