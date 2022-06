MotoGP, quando la prossima gara: GP Olanda 2022. Programma, orari, tv, calendario completo (Di domenica 19 giugno 2022) La MotoGP non si ferma, poiché già settimana prossima è in Programma il Gran Premio d’Olanda, che porrà ufficialmente fine alla prima metà dell’annata agonistica. Infatti la cancellazione del GP di Finlandia, inizialmente previsto per il 10 luglio, comporterà una lunga pausa estiva che si estenderà per cinque weekend consecutivi. Dunque, le competizioni del 24-26 giugno saranno le ultime prima del mese di agosto! Il teatro dell’undicesimo round stagionale sarà il circuito di Assen, uno dei contesti più ricchi di storia legata al Motomondiale. Anzi, per la verità parlare di Gran Premio d’Olanda è scorretto. La gara ne sarà l’equivalente, ma la denominazione ufficiale è ancora oggi Dutch Tourist Trophy. Non a caso, fino al 2015 si è corso di sabato, come da tradizione. Gli organizzatori ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Lanon si ferma, poiché già settimanaè inil Gran Premio d’, che porrà ufficialmente fine alla prima metà dell’annata agonistica. Infatti la cancellazione del GP di Finlandia, inizialmente previsto per il 10 luglio, comporterà una lunga pausa estiva che si estenderà per cinque weekend consecutivi. Dunque, le competizioni del 24-26 giugno saranno le ultime prima del mese di agosto! Il teatro dell’undicesimo round stagionale sarà il circuito di Assen, uno dei contesti più ricchi di storia legata al Motomondiale. Anzi, per la verità parlare di Gran Premio d’è scorretto. Lane sarà l’equivalente, ma la denominazione ufficiale è ancora oggi Dutch Tourist Trophy. Non a caso, fino al 2015 si è corso di sabato, come da tradizione. Gli organizzatori ...

