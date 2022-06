Migranti: presidente Perù Castillo convoca vertice regionale (Di domenica 19 giugno 2022) Il presidente peruviano, Pedro Castillo, ha proposto ieri la realizzazione di un vertice con i suoi colleghi di Ecuador, Colombia, Brasile, Bolivia e Cile per affrontare la questione della migrazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Ilperuviano, Pedro, ha proposto ieri la realizzazione di uncon i suoi colleghi di Ecuador, Colombia, Brasile, Bolivia e Cile per affrontare la questione della migrazione ...

Pubblicità

Presidente_SP : RT @baffi_francesco: Un esponente di Vox, il partito gemellato con la Meloni, durante un comizio. 'I migranti ci stanno togliendo il pane d… - Liberoarbitrio : Benvenuti nel paese della Presidente Metsola. Adesso si capiscono molte cose. - castell32082033 : RT @CarloSantaroni: @serracchiani @Deputatipd @pdnetwork hai fallito come presidente della tua regione, hai gestito i migranti da far pena,… - Giovann00341278 : RT @CarloSantaroni: @serracchiani @Deputatipd @pdnetwork hai fallito come presidente della tua regione, hai gestito i migranti da far pena,… - rekko15 : RT @CarloSantaroni: @serracchiani @Deputatipd @pdnetwork hai fallito come presidente della tua regione, hai gestito i migranti da far pena,… -