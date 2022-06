LIVE F1 | GP Canada 2022 in DIRETTA | Sainz in scia a Verstappen | è bagarre!

SkySportF1 : ?? SUPER RIMONTA DI LECLERC ?? Il monegasco da 19° a 6° (32/70) LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Canada: la diretta live da Montreal #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - SkySportF1 : ?RITIRATO PEREZ LIVE ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Canada 2022 in DIRETTA: cambia tutto ecco la Safety Car! Vai Ferrari! - #Canada #DIRETTA: #cambia #tutto… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?RITIRATO PEREZ LIVE ? -

di Stefano Belli} DIRETTA FORMULA 1, GP2022: VERSTAPPEN TORNA AL COMANDO! È durata 20 giri la gara di Mick Schumacher che è stato costretto al ritiro mentre occupava la settima posizione ed ...Gli orari Dove vedere il Gp delin tv Ore 19:40 - Macchine in griglia Mancano 20 minuti al via del Gp del, le ultime due edizioni erano saltate per la pandemia. Nel 2019 vinse Hamilton ...L’evento sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport F1 (tutte le sessioni sono in diretta in streaming anche su Now Tv), mentre su TV8 sarà garantita la messa in onda in differita di Qualifiche e Ga ...Alonso e Sainz insidiano Verstappen, Leclerc per la rimonta: segui la cronaca in diretta del GP del Canada [ LIVE GARA F1 ].