Limonare | Sai perché usiamo questo verbo per indicare i baci più appassionati?

(Di domenica 19 giugno 2022) I ragazzi non dicono che hanno voglia di “arsi”, ma dichiarano di voler “”. Ilin questione ha origine incerta. Tuttavia non è di sicuro un neologismo contemporaneo. Esiste da più di un secolo, ed è anche attestato in letteratura. Lo usa Carlo Emilio Gadda, che in un suo romanzo scrive: “limonai anche con una sarta qui dirimpetto…”. Ma quali sono le vere origini di? Eloperfocosi? Che differenza c’è fra ilare e il? Forse c’entra davvero la frutta., che a Milano chiamano “limoni”.? (wikipedia) – www.curiosauro.itLe origini del...

revengedavi : @sheslulls @Giadaagiglio_ @montans23 io: ei lo sai che limonare lentamente è bellissimo, perché non proviamo * lei che mi denuncia * - styagustd : @jupithver io ti devo baciare leccare limonare sei proprio attractive lo sai -

Perché si dice "limonare"