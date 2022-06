I Santi di Domenica 19 Giugno 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) SantiSSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) – Solennità Con questa festa onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello Spirito”. L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. …www.Santiebeati.it/dettaglio/90912 San ROMUALDO Abate – Memoria FacoltativaRavenna, ca. 952 – Val di Castro (Marche), 19 Giugno 1027Nobile, divenne eremita e dopo l’esperienza in Spagna, nei pressi di monastero sotto l’influenza di Cluny, iniziò una serie di peregrinazioni lungo l’ Appennino con lo scopo di riformare monasteri ed eremi sul modello degli antichi cenobi dell’Oriente. La sua fama e il suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 giugno 2022)SSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) – Solennità Con questa festa onoriamo e adoriamo il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere la nostra “vita nello Spirito”. L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. …www.ebeati.it/dettaglio/90912 San ROMUALDO Abate – Memoria FacoltativaRavenna, ca. 952 – Val di Castro (Marche), 191027Nobile, divenne eremita e dopo l’esperienza in Spagna, nei pressi di monastero sotto l’influenza di Cluny, iniziò una serie di peregrinazioni lungo l’ Appennino con lo scopo di riformare monasteri ed eremi sul modello degli antichi cenobi dell’Oriente. La sua fama e il suo ...

