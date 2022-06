F1, Fernando Alonso in prima fila a quasi 41 anni e dopo un decennio! Michael Schumacher, però, è stato più longevo (Di domenica 19 giugno 2022) Forse Fernando Alonso è come James Bond, nel senso che il nome resta lo stesso, ma con il passare degli anni cambia il pilota che lo impersona. Si scherza, ovviamente, allo scopo di celebrare l’impresa realizzata dallo spagnolo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada. L’Alpine a Montreal è molto competitiva sin dalla prima sessione di prove libere, tanto da rivelarsi terza forza in campo. L’iberico l’ha sfruttata meglio del compagno di squadra Esteban Ocon, approfittando peraltro delle penalità accumulate da Charles Leclerc e dell’errore che ha messo Sergio Perez fuori gioco nel Q2. dopodiché Nando ha completato l’opera battendo Carlos Sainz nel Q3. Solo Max Verstappen è rimasto fuori portata, ma Alonso ha guadagnato la prima fila! Sorge subito ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Forseè come James Bond, nel senso che il nome resta lo stesso, ma con il passare deglicambia il pilota che lo impersona. Si scherza, ovviamente, allo scopo di celebrare l’impresa realizzata dallo spagnolo nelle qualifiche del Gran Premio del Canada. L’Alpine a Montreal è molto competitiva sin dallasessione di prove libere, tanto da rivelarsi terza forza in campo. L’iberico l’ha sfruttata meglio del compagno di squadra Esteban Ocon, approfittando peraltro delle penalità accumulate da Charles Leclerc e dell’errore che ha messo Sergio Perez fuori gioco nel Q2.diché Nando ha completato l’opera battendo Carlos Sainz nel Q3. Solo Max Verstappen è rimasto fuori portata, maha guadagnato la! Sorge subito ...

Pubblicità

German_t_t : RT @dvicenteg_: DON FERNANDO ALONSO DIAZ DON FERNANDO ALONSO DIAZ DON FERNANDO ALONSO DIAZ DON FERNANDO ALONSO DIAZ DON FERNANDO ALONSO DIA… - i93horann : RT @ferrarixasr: Domani Fernando Alonso prende in pieno Max Verstappen da vecchio cuore ferrarista - i93horann : RT @Friendsdontli15: Fernando Alonso in questo momento - Rlocaloco : Domani chi ama lo sport tifa Fernando “F1” Alonso - CosaInTendenza : In Italia alle 01:01 si twitta di 1 #battitilive - 10.657 2 #CanadianGP - 129.035 3 #ungiornoinpretura - 272 4 Alon… -