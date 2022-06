(Di domenica 19 giugno 2022) Uno degli episodi più vistosi che hanno caratterizzato la gara diè rappresentato dalla lunga sosta ai box in occasione dell’unico, avvenuto al 41° giro. I meccanici dellahanno infatti impiegato 5”3 per sostituire i suoi pneumatici e quei pochi attimi persi hanno apparentemente fatto una differenza enorme. Anziché ripartire ottavo, il ventiquattrenne del Principato è tornato in pista dodicesimo, alle spalle di un quartetto di piloti capitanato da Lance Stroll. In altre parole, un’esitazione costata quattro posizioni! Il problema è stato alquanto banale. Subito dopo essere stata sollevata per rimuovere le ruote e montare il nuovo treno di, la F1-75 è scivolata dal cric posteriore. L’addetto ha quindi dovuto ripetere l’operazione, lasciando sul ...

Pubblicità

gippu1 : Che disagio #Donnarumma che imbruttisce a Tiziana Alla per il suo ennesimo errore in disimpegno della stagione. 'Qu… - EnricoTauri : @quaranta_vito @AlpineF1Team @Resta_Simone Se mia nonna avesse avuto le gonadi ??l’unico modo sarebbe stato mettere… - sirya____ : ennesimo errore nel pit stop viaggio a Medjugorje quando - thereal_sem : E comunque #Leclerc nonostante l’ennesimo errore di strategia del muretto arriva P5 partendo P19. I due ultimi sorp… - chiara_tosi88 : @ScuderiaFerrari Ennesimo errore ai box, una novità proprio. -

OA Sport

Serve il weekend perfetto anche per noi dal box, perché è l'nel pit che non possiamo permetterci. Le prossime gare saranno importanti, Red Bull porterà un grosso sviluppo e vedremo ...... poi una risposta propositiva a definire l'di dritto decisivo del serbo per il 3 - 2 ... Berrettini ha chiuso i conti in occasione del decimo game, affermandosi con un 6 - 4 grazie all'... F1, ennesimo errore al pit-stop per la Ferrari nel cambio gomme di Charles Leclerc. Il risultato finale sarebbe cambiato Uno degli episodi più vistosi che hanno caratterizzato la gara di Charles Leclerc è rappresentato dalla lunga sosta ai box in occasione dell’unico cambio gomme, avvenuto al 41° giro. I meccanici della ...Il team principal della Rossa: Pit stop Siamo stati sfortunati con Sainz, con Leclerc invece non dovevamo aspettare perché Stroll stava riprendendo il ritmo.