Duro colpo per Macron che perde la maggioranza in Parlamento (Di domenica 19 giugno 2022) Duro colpo per il Emmanuel Macron che ha subito una grave battuta d'arresto nel secondo turno delle elezioni parlamentari francesi, perdendo la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale. Lo rivelano i primi Exit Poll diffusi alla chiusura... Leggi su europa.today (Di domenica 19 giugno 2022)per il Emmanuelche ha subito una grave battuta d'arresto nel secondo turno delle elezioni parlamentari francesi,ndo laassoluta all'Assemblea Nazionale. Lo rivelano i primi Exit Poll diffusi alla chiusura...

