Classifica Mondiale piloti F1 2022: Charles Leclerc a -49 da Verstappen, Perez secondo (Di domenica 19 giugno 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 175 2. Sergio Perez (Red Bull) 129 3. Charles Leclerc (Ferrari) 126 4. George Russell (Mercedes) 111 5. Carlos Sainz (Ferrari) 102 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 77 7. Lando Norris (McLaren) 50 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 44 9. Esteban Ocon (Alpine) 39 10. Fernando Alonso (Alpine) 22 11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 12. Kevin Magnussen (Haas) 15 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 15 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 13 15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 16. Alexander Albon (Williams) 3 17. Lance Stroll (Aston Martin) 3 18. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 3 19. Mick Schumacher (Haas) 0 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

