Cesate | incendio in una palazzina | Vigili del Fuoco in azione | VIDEO

(Di domenica 19 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Intervento di quattro mezzi deidelper l’in unadi via Carpini. Le fiamme hanno avvolto il tetto dell’abit. Le causa del rogo sono ancora sconosciute. Sul posto sono giunti immediatamente due mezzi deideldi Rho, uno da Milano e una da Garbagnate Milanese. Intervenuti anche ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloin una: ...

PubblicitĂ

ParliamoDiNews : Parco delle Groane, grosso incendio tra Cesate e Solaro: intervento anche dell`elicottero - Il Notiziario #Cesate… - ilNotiziarioInd : Parco delle Groane, grosso incendio tra Cesate e Solaro: intervento anche dell’elicottero -

Il Notiziario

SOLARO – “Anche ieri i nostri volontari e i vigili del fuoco sono stati impegnati per la bonifica dell’incendio di via Cellini fra Solaro e Cesate. Oltre a chi è intervenuto e sta ...Ancora un grosso incendio nel Parco delle Groane, nei boschi di via Cellini a Cesate, al confine con Solaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...