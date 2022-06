(Di domenica 19 giugno 2022) Ilha preso un attaccante di livello internazionale: Assandallo Zurigo. Per saperne di più sul nuovodi Pantaleo Corvino, abbiamo intervistato il suo procuratore Massimiliano Grillo.è stato protagonista dello scudetto vinto dallo Zurigo in Svizzera, tra campionato e Coppa di Svizzera ha segnato 22 gol e realizzato 11 assist. Numeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ha firmato un contratto annuale con opzione per il rinnovo di un altro anno ASSAN(LECCE) dallo Zurigo'attaccante gambiano è stato vice - capocannoniere dell'ultimo campionato svizzero ...Il suoAntun è stato avvistato a Milano ma non c'è stato ... In Argentina danno tutto per fatto ma'accordo, seppur vicino, ...annuale con opzione per il rinnovo di un altro anno ASSAN(... Ceesay, l’agente: “Lecce, che colpo: battuti quattro club”