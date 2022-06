Calciomercato Napoli | Beto scala posizioni

Pubblicità

Gazzetta_it : Koulibaly, la Juve spinge e il Napoli trema: vorrebbe cederlo all’estero ma... #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d’attacco più forte? ??… - DiegoRi36248589 : CALCIOMERCATO - #Napoli disposto a proporre a #Koulibaly un rinnovo del contratto per 3 anni più opzione alle stess… - Diego31883 : CALCIOMERCATO - #Napoli disposto a proporre a #Koulibaly un rinnovo del contratto per 3 anni più opzione alle stess… -

AreaNapoli.it

E adesso chi glielo dice a Luciano Spalletti 'I leader si costruiscono il tempo', ha detto di recente l'allenatore del. Il club però sta dando vita ad una rifondazione che ancora non è chiaro quanto sarà profonda e ha in pratica già salutato tre dei suoi totem: Insigne, Mertens e Ospina. Non perderti le ...IL SUO 12ESIMO - Dopo un anno da riserva, ilavrebbe già trovato un possibile secondo da mettere dietro a Meret: si tratta di Salvatore Sirigu, che non rimarrà al Genoa retrocesso e ha già ... Napoli, arrivano due belle notizie (dai giornali): tifosi più sereni Il calciomercato del Napoli si muove anche in uscita, ma il tecnico Luciano Spalletti non vorrebbe privarsi di Ospina e Koulibaly ...Napoli, arriva l’annuncio ufficiale di Mertens che fa grande ... ecco cosa rischiano i top club della Liga, calcio sconvolto 19 Giugno 2022 Juventus, via libera Pogba: c’è l’annuncio ufficiale sul ...