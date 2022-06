Berrettini trionfa al Queen’s per il secondo anno consecutivo (Di domenica 19 giugno 2022) Berrettini vince e si conferma campione del Queen’s Club. Nona vittoria consecutiva dal rientro dopo l’operazione alla mano che vale due titoli, quello di oggi a Londra e la vittoria nell’ATP di Stoccarda in bacheca dalla scorsa settimana. Con oggi stacca Paolo Bertolucci con 7 titoli vinti complessivi. Ora nel mirino ci sono i 9 di Fognini e i 10 di Panatta nell’era Open, per incrementare quei 77 titoli italiani al maschile. Entra nell’élite dei grandissimi che hanno vinto questo torneo per due volte di fila. Matteo Berrettini era stato il primo giocatore della storia open a vincere alla prima partecipazione lo scorso anno. In questa edizione è tornato e ha riscritto il suo nome nell’albo d’oro per due volte consecutive. L’ottavo tennista dell’Era Open a conquistare il torneo per (almeno) due volte di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022)vince e si conferma campione delClub. Nona vittoria consecutiva dal rientro dopo l’operazione alla mano che vale due titoli, quello di oggi a Londra e la vittoria nell’ATP di Stoccarda in bacheca dalla scorsa settimana. Con oggi stacca Paolo Bertolucci con 7 titoli vinti complessivi. Ora nel mirino ci sono i 9 di Fognini e i 10 di Panatta nell’era Open, per incrementare quei 77 titoli italiani al maschile. Entra nell’élite dei grandissimi che hvinto questo torneo per due volte di fila. Matteoera stato il primo giocatore della storia open a vincere alla prima partecipazione lo scorso. In questa edizione è tornato e ha riscritto il suo nome nell’albo d’oro per due volte consecutive. L’ottavo tennista dell’Era Open a conquistare il torneo per (almeno) due volte di ...

