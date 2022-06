Bayern Monaco, Mané in arrivo: c’è la data della presentazione (Di domenica 19 giugno 2022) Il Bayern Monaco si prepara a ufficializzare l’acquisto di Mané dal Liverpool. Il senegalese potrebbe essere presentato mercoledì Il Bayern Monaco si prepara a ufficializzare il primo grande colpo di questa finestra di mercato. Con il Liverpool è stato infatti trovato l’accordo per Sadio Mané, pronto a diventare un nuovo calciatore dei campioni di Germania. Secondo quanto riportato da Sport1, l’attaccante sarà in Baviera nei prossimi giorni e la presentazione dovrebbe esserci mercoledì 22 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Ilsi prepara a ufficializzare l’acquisto didal Liverpool. Il senegalese potrebbe essere presentato mercoledì Ilsi prepara a ufficializzare il primo grande colpo di questa finestra di mercato. Con il Liverpool è stato infatti trovato l’accordo per Sadio, pronto a diventare un nuovo calciatore dei campioni di Germania. Secondo quanto riportato da Sport1, l’attaccante sarà in Baviera nei prossimi giorni e ladovrebbe esserci mercoledì 22 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

