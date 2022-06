Batosta da Tim | dal 1° agosto rialzo prezzi bollette per questi abbonati

Leggi su computermagazine

(Di domenica 19 giugno 2022) Arriva una nuova “” per i clienti delle compagnie telefoniche mobile, e precisamente per coloro che utilizzano Tim per navigare e telefonare. Come si legge sul sito di Everyeye.it, a breve iaumenteranno per alcuni utenti. Tim, 19/6/2022 – Computermagazine.itLa data da segnare in rosso sul calendario è quella del primo2022, quando si verificherà un aumento di alcuni costi sulledi rete fissa per chi riceve le fatture cartacee. Stiamo parlando quindi di coloro che hanno un abbonamento per il “fisso”, e non per chi invece utilizza la compagnia telefonica italiana per navigare in mobile. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consistonoaumenti: “L’operatore telefonico – scrive everyeye riferendosi a Tim – allo scopo di favorire la domiciliazione su conto corrente e ...