Badminton | Indonesia Open | Axelsen si conferma con la Danimarca nell’individuale maschile

(Di domenica 19 giugno 2022) Si è concluso nella giornata odierna l’edizione 2022 dell’, manifestazione che si è tenuta nel corso di questa settimana presso l’Istora Gelora Bung Karno di Jakarta. Non sono mancate le emozioni nell’epilogo odierno, cinque finali oltremodo interessanti per i vari tabelloni presenti.V. ha riportato in cima all’individualela. il nativo di Odense ha replicato il successo di settimana scorsa abbattendo per 2 a 0 il cinese Zhao J. P, sin da subito inferiore al rivale che ha dettato il passo in dal primo colpo. Molto più interessante il duello tutto cinese per l’individuale femminile. Chen Y. F. ha dovuto arrendersi per 1 a 2 contro He B. J. in un match che ha regalato una nuova gioia alla Cina oltre all’acuto di Zheng S. W./Huang Y. Q. per 2 a 0 nel doppio misto ...

Pubblicità

OA Sport

...dalla dall'Associazione dei giornalisti cattolici indonesiani (Paguyuban Wartawan Katolik,... Jonatan Christie, uno dei migliori giocatori dia livello nazionale che ha vinto la ...La Pwki le ha conferito il premio per essersi opposta alla 'disgregazione' sociale dell'. Jonathan Christie, invece, è un giocatore dicattolico. Dopo il terremoto che nel 2018 ha ... Badminton, Indonesia Open: Axelsen insegue un nuovo successo per la Danimarca In the smog of Indonesia's capital Jakarta with the Istora Stadium as their backdrop, Ukraine's top badminton doubles team are not focused on their early exits from back-to-back events on the world ...China's Liu Yu Chen, right, and Ou Xuan Yi celebrate after defeating South Korea's Choi Sol-gyu and Kim Won-ho during their men's doubles final match at Indonesia Open badminton tournament ...