(Di sabato 18 giugno 2022) Cambio di programma per quanto riguarda l’ordine di gioco del Wta di. A causa della, è stato infattil’orario d’dei, originariamente in programma alle ore 12:00. Sull’erba britannica quest’oggi si disputano le semifinali (Zhang-Cirstea e Haddad Maia-Halep), ma c’è il rischio che si giochino indoor qualora non dovesse smettere di piovere. Seguiranno. SportFace.

livetennisit : WTA 500 Berlino e WTA 250 Birmingham: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - infoitsport : Tennis, WTA Birmingham: Camila Giorgi si arrende ad Haddad Maia - infoitsport : Wta Birmingham, Haddad Maia batte la Giorgi e la elimina ai quarti - zazoomblog : Wta Birmingham 2022: il montepremi e il prize money - #Birmingham #2022: #montepremi #prize - SkySport : WTA Birmingham, Giorgi fuori ai quarti: vince Haddad Maia 6-3, 6-2 #SkySport #SkyTennis #Giorgi -

... torneo250 con un montepremi pari a 251.750 dollari in scena sui campi in erba di, in Gran Bretagna. La tennista marchigiana, testa di serie numero 3, si è arresa alla brasiliana ...Si ferma ai quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al250 di. L'azzurra, n. 3 del seeding, ha perso contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia : 6 - 3, 6 - 2 il punteggio finale in un'ora e 26 minuti. Una sfida a senso unico in favore della ...Wta Birmingham 2022, inizio dei match posticipato per pioggia: tutti gli aggiornamenti. Slittano le due semifinali.Haddad Maia-Halep, sfida valevole per la semifinale del WTA 250 di Birmingham: info partita, diretta TV e streaming gratis ...