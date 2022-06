VIDEO Moto2, GP Germania: highlights e sintesi delle qualifiche. Gran pole di Lowes, Arbolino e Vietti in terza fila (Di sabato 18 giugno 2022) La pole position per la Moto2 al Gran Premio di Germania 2022 è di Sam Lowes: il britannico nel Q2 ha registrato un Gran tempo (miglior giro chiuso in 1:23.493), irraggiungibile per i rivali che domani, in gara, lo vedranno partire dalla prima posizione in griglia. In prima fila due spagnoli, Albert Arenas (secondo, +0.272) e Augusto Fernandez (+0.332); proprio quest’ultimo potrà dire la sua in occasione della gara di domani, visto l’ottimo passo mostrato in tutte le tre sessioni di prove libere tenutesi al Sachsenring. I primi azzurri figurano in terza fila, con Tony Arbolino e Celestino Vietti (entrambi costretti a passare dal Q1) rispettivamente in settima e ottava posizione; sarà determinante la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Laposition per laalPremio di2022 è di Sam: il britannico nel Q2 ha registrato untempo (miglior giro chiuso in 1:23.493), irraggiungibile per i rivali che domani, in gara, lo vedranno partire dalla prima posizione in griglia. In primadue spagnoli, Albert Arenas (secondo, +0.272) e Augusto Fernandez (+0.332); proprio quest’ultimo potrà dire la sua in occasione della gara di domani, visto l’ottimo passo mostrato in tutte le tre sessioni di prove libere tenutesi al Sachsenring. I primi azzurri figurano in, con Tonye Celestino(entrambi costretti a passare dal Q1) rispettivamente in settima e ottava posizione; sarà determinante la ...

