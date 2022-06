Un mini Pistolero a Sassuolo | Agustin Alvarez sulle orme di Suarez

Leggi su open.online

(Di sabato 18 giugno 2022) Ilha individuato un nuovo talento sul calciomercato, da lanciare in Serie A e far crescere in Emilia. L’ultima promessa arrivata in terra neroverde è Agustín Álvarez, ventunenne uruguaiano scovato dagli scout di Carnevali e portato in Italia a suon di milioni. Ben 12. Quelli richiesti dal Peñarol per lasciar partire il centravanti, che già in passato aveva sfiorato la Serie A. Adesso, con una stagione di ritardo,è pronto a mettersi in mostra agli occhi del calcio europeo. Il suo sogno è quello di seguire ledi tanti connazionali che in Europa hanno trovato fortuna: Cavani, Forlan esu tutti. NuovoEPA/PABLO PORCIUNCULA Agustín Álvarez Martínez (Uruguay) festeggia dopo aver segnato contro la Bolivia, durante la partita di qualificazione alla Coppa del ...