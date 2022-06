Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 5.157 contagi e 5 morti. A Roma 3.251 casi (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 5.157 i nuovi contagi da coronavirus e 5 i morti registrati oggi, 18 giugno, nel Lazio. I casi a Roma città sono a quota 3.251. Il bollettino della Regione, nello specifico, segnala che “su 4.780 tamponi molecolari e 18.967 tamponi antigenici per un totale di 23.747 tamponi, si registrano 5.157 nuovi casi positivi (+331), sono 5 i decessi ( = ), 496 i ricoverati (-4), 42 le terapie intensive (+3) e +5.342 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,7%”. Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 1.051 nuovi casi e 2 decessi nelle Ultime 24h; nella Asl Roma 2 sono 1.460 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 740 i nuovi casi e 0 i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Sono 5.157 i nuovida coronavirus e 5 iregistrati, 18 giugno, nel. Icittà sono a quota 3.251. Il bollettino della Regione, nello specifico, segnala che “su 4.780 tamponi molecolari e 18.967 tamponi antigenici per un totale di 23.747 tamponi, si registrano 5.157 nuovipositivi (+331), sono 5 i decessi ( = ), 496 i ricoverati (-4), 42 le terapie intensive (+3) e +5.342 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,7%”. Nel dettaglio: la Asl1 registra 1.051 nuovie 2 decessi nelle24h; nella Asl2 sono 1.460 i nuovie 1 decesso; nella Asl3 sono 740 i nuovie 0 i ...

