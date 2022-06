(Di sabato 18 giugno 2022) Nel Movimento si lavora alla risoluzione in vista del voto del 21 giugno dopo le comunicazioni di Draghi. «Altri armamenti metterebbero a rischio la via diplomatica»

Ucraina, la bozza dei senatori 5 Stelle: «Stop a nuovi invii di armi» Nel Movimento si lavora alla risoluzione in vista del voto del 21 giugno dopo le comunicazioni di Draghi. «Altri armamenti metterebbero a rischio la via diplomatica» ...Le preoccupazioni di Kiev si sono rivelate infondate. Il viaggio nella capitale ucraina di Draghi, Scholz e Macron è servito a ribadire il sostegno intern ...