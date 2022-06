Spalletti, la qualità di Deulofeu e le scelte del Napoli (Di sabato 18 giugno 2022) Partito Insigne , il Napoli ha puntato su Deulofeu come sostituto. La differenza è evidente sul piano tattico, un po' meno su quello tecnico. Ma prima di entrare in argomento è necessaria una domanda ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) Partito Insigne , ilha puntato sucome sostituto. La differenza è evidente sul piano tattico, un po' meno su quello tecnico. Ma prima di entrare in argomento è necessaria una domanda ...

Serve Berardi , per dire, con i suoi 15 gol dell'ultima stagione (media di 16 reti negli ultimi tre campionati), servono Leao (che il Milan ovviamente non cede), Perisic (per il quale Spalletti ... Calciomercato Napoli news/ Sondaggio per Beto, pericolo Juve per Koulibaly Il calciomercato del Napoli attende la svolta. La dirigenza partenopea si muoverà nei prossimi giorni per regalare a mister Luciano Spalletti dei rinforzi per fare il salto di qualità. Attenzione però anche al capitolo uscite: Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare il Maradona. Il primo ...