Sos siccita', week end rovente. In Piemonte Po ai minimi (Di sabato 18 giugno 2022) La siccita' non da' tregua, mette a repentaglio molte colture agricole e ha gia' cominciato a influire sui prezzi sugli scaffali dei prodotti alimentari. L'afa assedia le citta' e fa impennare i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) La' non da' tregua, mette a repentaglio molte colture agricole e ha gia' cominciato a influire sui prezzi sugli scaffali dei prodotti alimentari. L'afa assedia le citta' e fa impennare i ...

PubblicitÃ

Agenzia_Ansa : La situazione siccità è in peggioramento, laghi e fiumi si stanno prosciugando. In alcuni territori non piove da 11… - Agricolae1 : #Siccità @coldiretti #Coldiretti, #sosanimali, dalle mucche -10% #latte - cjmimun : c'e' piu' di un timore di razionamenti tra sos energia e allarme siccita' - cjmimun : covid,guerra,sos energia,vaiolo delle scimmie,siccita',ipotesi di razionamenti, ma che avremo fatto di male? - marcocarestia : RT @Ansa_TerraGusto: Da #Nord a #Sud, la #siccità è diventata la calamità più rilevante per l'#agricoltura italiana con danni stimati quest… -