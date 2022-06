Riforma Pensioni 2022, l’editoriale: la proposta del gruppo UTP (Di sabato 18 giugno 2022) Nell’ambito del variegato mondo che si occupa di Pensioni, ricordiamoci sempre che è un argomento che interessa tutti i cittadini e non soltanto coloro i quali si stanno apprestando al giusto riposo dopo una vita di lavoro, è necessario segnalare in particolare un gruppo facebook, denominato UTP Uniti per la Tutela del Diritto alla Pensione, che unico tra i gruppi presenti sul web, ha ideato e realizzato una proposta di nuova Riforma delle Pensioni in sostituzione della odiata legge Fornero, che può essere operativa dal 1/1/2023. Riforma Pensioni 2022 ultim’ora: chi è il gruppo Uniti per la Tutela del Diritto alla Pensione È un evento eccezionale perché nell’ambito degli oltre 30 gruppi facebook che trattano l’argomento ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 18 giugno 2022) Nell’ambito del variegato mondo che si occupa di, ricordiamoci sempre che è un argomento che interessa tutti i cittadini e non soltanto coloro i quali si stanno apprestando al giusto riposo dopo una vita di lavoro, è necessario segnalare in particolare unfacebook, denominato UTP Uniti per la Tutela del Diritto alla Pensione, che unico tra i gruppi presenti sul web, ha ideato e realizzato unadi nuovadellein sostituzione della odiata legge Fornero, che può essere operativa dal 1/1/2023.ultim’ora: chi è ilUniti per la Tutela del Diritto alla Pensione È un evento eccezionale perché nell’ambito degli oltre 30 gruppi facebook che trattano l’argomento ...

