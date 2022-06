Napoli, delitto e scempio: imbusta il cadavere e lo porta in scooter in un campo. Fermato un romeno (Di sabato 18 giugno 2022) Non c’è fine allo scempio e alla brutalità: e le immagini di un video dei carabinieri di Napoli lo testimoniano una volta di più. Una sequenza dell’orrore, quella che le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato, e che ha portato al fermo di un 48enne romeno. L’uomo che i carabinieri hanno arrestato per l’omicidio del connazionale Georghe Paraschiv, 54 anni. Dopo il ritrovamento – lo scorso 4 giugno – del corpo senza vita della vittima, nelle campagne di Scisciano (Napoli), nascosto in sacchi di plastica e legato. Il che significa che il sospetto, dopo aver ucciso, ha chiuso il corpo della vittima in una busta di plastica. E poi, per liberarsene, ha trasportato il cadavere a bordo di uno scooter fino al campo dove lo ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) Non c’è fine alloe alla brutalità: e le immagini di un video dei carabinieri dilo testimoniano una volta di più. Una sequenza dell’orrore, quella che le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato, e che hato al fermo di un 48enne. L’uomo che i carabinieri hanno arrestato per l’omicidio del connazionale Georghe Paraschiv, 54 anni. Dopo il ritrovamento – lo scorso 4 giugno – del corpo senza vita della vittima, nelle campagne di Scisciano (), nascosto in sacchi di plastica e legato. Il che significa che il sospetto, dopo aver ucciso, ha chiuso il corpo della vittima in una busta di plastica. E poi, per liberarsene, ha trasto ila bordo di unofino aldove lo ha ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Napoli, delitto e scempio: imbusta il cadavere e lo porta in scooter in un campo. Fermato un romeno… - rep_napoli : Il delitto di Mezzocannone: 'Il buio dentro quando ho ucciso mamma...'. Così il 17enne risponde alle domande del gi… - lodanglo06 : Dare 40 mln al Napoli per KK (31 anni) è un delitto. Pensa se poi mettono Gatti nell’operazione… - rep_napoli : Il delitto di Mezzocannone: 'Il buio dentro quando ho ucciso mamma...'. Così il 17enne risponde alle domande del gi… - rep_napoli : Il delitto di Mezzocannone: 'Il buio dentro quando ho ucciso mamma...'. Così il 17enne risponde alle domande del gi… -