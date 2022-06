Moto3, Guevara sigla una pole da record al Sachsenring, Foggia 2° (Di sabato 18 giugno 2022) Continua a essere nel segno di Izan Guevara il Gran Premio di Germania e nel turno delle qualifiche si è imposto sugli avversari conquistando la terza pole position stagionale con tanto di record. Il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) Continua a essere nel segno di Izanil Gran Premio di Germania e nel turno delle qualifiche si è imposto sugli avversari conquistando la terzaposition stagionale con tanto di. Il ...

Pubblicità

LiveGPit : #Moto3 GP Germania 2022, qualifiche: pole e record della pista per Guevara ?? @fabrizio_livegp - sportal_it : Moto3, Guevara in pole davanti a Foggia - infoitsport : Moto3, pole di Guevara, Migno è in quarta fila in Germania - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? TERZA POLE IN #MOTO3 DI GUEVARA ?? Ottimo Foggia, parte secondo ? 1? ???? Izan Guevara 1:25.869 2? ???? Dennis Foggia… - CorriereRomagna : Moto3, pole di Guevara, Migno è in quarta fila in Germania - -