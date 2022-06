Monza | Salvini | ' sentito Berlusconi | conto di essere insieme prima di fine campagna' **

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Noi abbiamo bisogno di andare avanti e non di tornare indietro. Giovedì mattina sarò di nuovo qui a Monza, ieri hoSilvioche riusciremo a mangiarci un gelatodelladellaelettorale. Monza e Sesto sono le città più importanti al ballottaggio in Lombardia, sono fondamentali". Così Matteoa Monza ad un'iniziativa elettorale.

Io oggi sarò a Carrara piuttosto che a Lucca, a Sesto, a, e sto lavorando per un centro - ... Le parole di Matteo, giunto a Sesto San Giovanni per appoggiare il sindaco Roberto Di Stefano ...Perché ci sono una quarantina di comuni in tutta Italia che vanno al ballottaggio, daa San ... per la sicurezza e il controllo del territorio, sono fondamentali" Le parole di Matteo, ...Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è il centrodestra unito perchè unito vince ovunque, dove si divide -e ancora qualcuno pensa alla corse solitarie- i problemi ci sono". Così Matteo Salv ...(Agenzia Vista) Milano, 18 giugno 2022 “Ci sono milioni di italiani che possono scegliere il loro sindaco domenica prossima. Perché ci sono una quarantina di comuni in tutta Italia che vanno al ballot ...