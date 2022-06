Medvedev-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2022 (Di sabato 18 giugno 2022) Daniil Medvedev affronterà Hubert Hurkacz nella circostanza della finale dell’Atp 500 di Halle 2022. Il Centrale del noto torneo tedesco ospiterà dunque il russo e il polacco per l’ultimo capitolo dell’evento stesso, due tennisti molto simili per caratteristiche. Se il moscovita è infatti noto per il suo pragmatismo, non di certo per l’estetica sublime dei suoi colpi, il talentuoso giocatore di Wroclaw mostra usualmente sangue freddo sul campo da tennis ed è a sua volta concreto. Hurkacz, oltre le varie e molteplici prime vincenti ogni match, offrirà certamente spettacolo con colpi di puro tocco, anche nei pressi della rete; Medvedev, invece, proverà a spegnere l’entusiasmo dell’avversario, fermandolo nel contesto della sua prima finale dell’anno senza pietà. Comunque andrà, questo è ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Daniilaffronterà Hubertnella circostanza della finale dell’Atp 500 di. Il Centrale del noto torneo tedesco ospiterà dunque il russo e il polacco per l’ultimo capitolo dell’evento stesso, due tennisti molto simili per caratteristiche. Se il moscovita è infatti noto per il suo pragmatismo, non di certo per l’estetica sublime dei suoi colpi, il talentuoso giocatore di Wroclaw mostra usualmente sangue freddo sul campo da tennis ed è a sua volta concreto., oltre le varie e molteplici prime vincenti ogni match, offrirà certamente spettacolo con colpi di puro tocco, anche nei pressi della rete;, invece, proverà a spegnere l’entusiasmo dell’avversario, fermandolo nel contesto della sua prima finale dell’anno senza pietà. Comunque andrà, questo è ...

