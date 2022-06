L'Ucraina rifiuta i negoziati. Niente tregua per altri due mesi, Zelensky si impunta (Di sabato 18 giugno 2022) Che Vladimir Putin non abbia nessuna intenzione di negoziare fino a quando non avrà raggiunto almeno uno dei suoi obiettivi è ormai chiaro da tempo. Se il Donbass sarà occupato integralmente dalle truppe di Mosca allora, forse, si potrebbe aprire una trattativa seria e non una sorta di messinscena come quelle svoltesi in Turchia nelle prime settimane di guerra. Ma oggi è ufficiale che nemmeno Kiev vuole sedersi attorno a un tavolo. A dirlo, senza mezzi termini, è stato uno dei consiglieri più ascoltati dal presidente Zelensky, David Arahamiya. Con parole chiare, il capo dei negoziatori ha affermato che l'Ucraina potrebbe riprendere «a fine agosto» i colloqui con i rappresentanti del Cremlino, probabilmente dopo l'arrivo delle nuove armi da America e Gran Bretagna e l'auspicata controffensiva sia a sud-est che, probabilmente, attorno a Kherson. «Non ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Che Vladimir Putin non abbia nessuna intenzione di negoziare fino a quando non avrà raggiunto almeno uno dei suoi obiettivi è ormai chiaro da tempo. Se il Donbass sarà occupato integralmente dalle truppe di Mosca allora, forse, si potrebbe aprire una trattativa seria e non una sorta di messinscena come quelle svoltesi in Turchia nelle prime settimane di guerra. Ma oggi è ufficiale che nemmeno Kiev vuole sedersi attorno a un tavolo. A dirlo, senza mezzi termini, è stato uno dei consiglieri più ascoltati dal presidente, David Arahamiya. Con parole chiare, il capo dei negoziatori ha affermato che l'potrebbe riprendere «a fine agosto» i colloqui con i rappresentanti del Cremlino, probabilmente dopo l'arrivo delle nuove armi da America e Gran Bretagna e l'auspicata controffensiva sia a sud-est che, probabilmente, attorno a Kherson. «Non ...

