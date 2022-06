LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: Bagnaia vola anche in FP3, Bastianini dovrà passare dal Q1 (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle 13.30 per le FP4! 10.46 Appuntamento fissato adesso alle 13.30 per la quarta sessione di prove libere e a seguire per le qualifiche. 10.44 Dovranno passare dal Q1 gli italiani Bezzecchi (12°), Di Giannantonio (13°), Bastianini (18°), Dovizioso (19°) e Morbidelli (22°). Fuori dalla top10 tra i big Alex Rins, penalizzato da un problema al polso post-caduta di Barcellona. 10.41 Non si migliora nessuno all’ultimo tentativo. Bagnaia chiude così le FP3 con il miglior tempo in 1’19?765 davanti ad Aleix Espargarò e alle Ducati di Miller, Zarco e Martin. In Q2 anche Quartararo, Mir, Marini (grazie al tempo di ieri), Nakagami e Vinales. 10.40 Cade ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle 13.30 per le FP4! 10.46 Appuntamento fissato adesso alle 13.30 per la quarta sessione di prove libere e a seguire per le qualifiche. 10.44 Dovrannodal Q1 gli italiani Bezzecchi (12°), Di Giannantonio (13°),(18°), Dovizioso (19°) e Morbidelli (22°). Fuori dalla top10 tra i big Alex Rins, penalizzato da un problema al polso post-caduta di Barcellona. 10.41 Non si migliora nessuno all’ultimo tentativo.chiude così le FP3 con il miglior tempo in 1’19?765 davanti ad Aleix Espargarò e alle Ducati di Miller, Zarco e Martin. In Q2Quartararo, Mir, Marini (grazie al tempo di ieri), Nakagami e Vinales. 10.40 Cade ...

