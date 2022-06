LIVE Moto2 | GP Germania 2022 in DIRETTA | al via la terza sessione di prove libere

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP 10.58 Tutti i piloti in pista: da prendere come riferimento, naturalmente, il tempo di Augusto Fernandez di ieri, 1:24.023. 10.55 BANDIERA VERDE, COMINCIA LADI! 10.53 Ci siamo, pochi istanti e si parte! 10.50 Come detto, però, le condizioni del tracciato adesso potrebbero essere molto diverse (e lo stesso accadrà per le qualifiche del pomeriggio); di conseguenza, tutto può cambiare in occasione di queste FP3. 10.47 Da tenere d’occhio, naturalmente, i tempi degli azzurri, non particolarmente entusiasmanti nelle due sessioni disvoltesi ieri. 10.44 Tra poco più di 15 minuti i piloti scenderanno in pista per le ...