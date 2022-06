“L’ho scoperto così” | Gigi D’Alessio racconta un avvenimento importante

(Di sabato 18 giugno 2022)per i suoi 30 anni di carriera si esibisce a Napoli, a Piazza del Plebiscitounsuccesso molti anni fa Due serate piene di emozioni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi, il 53enne pianista e compositore ha annunciato sui social di avere una neoplasia, un mieloma. L'ar… - Radionowhere5 : @Nikobal3 L'ho scoperto ora - Dr4couis : @bestemmiedigigi Scioccata quando l'ho scoperto giuro - chunqiuling : @coniIieto L'HO APPENA SCOPERTO lui è l'uomo del secolo <3 - Rvnclw_Fxy58 : @tuseilmioniende Io l'ho scoperto stamattina e niente... sì acqua e zucchero l'ho presa -

Poco dopo la notizia dell'amore al capolinea a causa di un presunto tradimento, che'ex ha ora confermato senza lasciare più alcun dubbio: "che Riccardo (nome all'anagrafe di Blanco) ...' Non ci girerò intorno:di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa ', ha scritto'artista 53enne sui suoi profili social, accanto ad una foto che ...