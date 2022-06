Juve, Rabiot può partire: anche Allegri dà l’ok alla cessione (Di sabato 18 giugno 2022) Adrien Rabiot può lasciare la Juve nei prossimi mesi. C’è l’ok anche del tecnico alla cessione del francese Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza del possibile addio di Rabiot alla Juve. Il francese non è incedibile e, se arrivassero offerte ritenute adeguate, potrebbe seriamente partire. Secondo quanto riferito da Sky Sport, neanche Allegri si opporrebbe alla cessione di dell’ex PSG, che ora come non mai appare lontano da Torino in futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Adrienpuò lasciare lanei prossimi mesi. C’èdel tecnicodel francese Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza del possibile addio di. Il francese non è incedibile e, se arrivassero offerte ritenute adeguate, potrebbe seriamente. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nesi opporrebbedi dell’ex PSG, che ora come non mai appare lontano da Torino in futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

