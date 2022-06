Il carisma diverso di Maldini e Mourinho

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 giugno 2022) Ci sono uomini in grado di farti credere alla felicità. Di fartela vedere, in forme variopinte, come un pavone che apre a ventaglio la sua coda. Lo fanno con le parole, certo, magari le più belle, pronunciate con calma, con calore, dentro pause giuste, in un solfeggio misurato e corretto. Ma lo fanno soprattutto con il peso della propria immagine e di quella proprietà che nessuno riesce a spiegare per bene: il. La felicità?, sembra spiegarea chi si trova dall’altro capo del telefono, è in ogni cosa che mi sta intorno, “sui monti, nelle valli, nei fiori e nei cristalli”. E come colti da un suono magico, dall’altra parte, qualcuno ci crede e inizia a camminare verso di lui. La capacità persuasiva di, lo abbiamo detto spesso, è in grado di mostrare al prossimo, uno scenario altrimenti invisibile. Lo vede lui, ...