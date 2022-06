Gf Vip 7: Spunta La Lista Dei Concorrenti! (Di sabato 18 giugno 2022) Alfonso Signorini e gli autori del Gf Vip sono al lavoro per comporre il cast della settima edizione del reality. Sono cominciati i primi contatti e sul web stanno già circolando i primi nomi dei papabili concorrenti. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, visto che è ancora un po’ presto. La porta rossa di Cinecittà si aprirà infatti solo a settembre. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sul cast! Tra i possibili concorrenti anche Spinalbese, Gigliola Cinquetti e Antonio Razzi La macchina organizzativa del Gf Vip 7 si è messa in moto. Il buon Alfonso Signorini e la sua squadra di autori stanno scegliendo i Vipponi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà il prossimo settembre. Mancano ancora diversi mesi prima dell’inizio del reality e quindi i nomi che stanno circolando in queste ultime ore, sono solo frutto di indiscrezioni. Però qualcuno di loro potrebbe effettivamente ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 18 giugno 2022) Alfonso Signorini e gli autori del Gf Vip sono al lavoro per comporre il cast della settima edizione del reality. Sono cominciati i primi contatti e sul web stanno già circolando i primi nomi dei papabili concorrenti. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, visto che è ancora un po’ presto. La porta rossa di Cinecittà si aprirà infatti solo a settembre. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sul cast! Tra i possibili concorrenti anche Spinalbese, Gigliola Cinquetti e Antonio Razzi La macchina organizzativa del Gf Vip 7 si è messa in moto. Il buon Alfonso Signorini e la sua squadra di autori stanno scegliendo i Vipponi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà il prossimo settembre. Mancano ancora diversi mesi prima dell’inizio del reality e quindi i nomi che stanno circolando in queste ultime ore, sono solo frutto di indiscrezioni. Però qualcuno di loro potrebbe effettivamente ...

Pubblicità

infoitcultura : GF Vip 7, cast e rumors: spunta la lista dei ’15’, quota senior e junior - AnnaLizzy68 : RT @morgmarino: @plums_the @TimeOutFree Stanno indagando su GP falsi dopo lo scandalo dei vip in Spagna, tra i nomi spunta quello di Cecchi… - RomanatoM : RT @morgmarino: @plums_the @TimeOutFree Stanno indagando su GP falsi dopo lo scandalo dei vip in Spagna, tra i nomi spunta quello di Cecchi… - soteros1 : RT @morgmarino: @plums_the @TimeOutFree Stanno indagando su GP falsi dopo lo scandalo dei vip in Spagna, tra i nomi spunta quello di Cecchi… - MarioStanzione : RT @morgmarino: @plums_the @TimeOutFree Stanno indagando su GP falsi dopo lo scandalo dei vip in Spagna, tra i nomi spunta quello di Cecchi… -